Главе уфимского штаба Алексея Навального забраковали подписи на выборах в горсовет

Горизбирком Уфы сегодня нашел основания для отказа в регистрации кандидатом в депутаты горсовета координатору местного штаба оппозиционера Алексея Навального Лилии Чанышевой, сообщила “Ъ-Уфа“ сама госпожа Чанышева. Сегодня в комиссии проходила проверка подписей, сданных кандидатом. На заседании было заявлено, что из 246 сданных подписей соответствуют законодательству только 219, остальные 27 якобы были собраны с нарушениями и неверным указанием адресов и документов подписантов. Такое заключение комиссии предоставили эксперты-почерковеды МВД и сотрудники ФМС. Показатель выбраковки подписей составил около 11% при допустимых 10%. Члены комиссии заявили, что это является основанием для отказа в регистрации, сообщила Лилия Чанышева. Однако решение об отказе в регистрации комиссия сегодня не вынесла и назначила заседание на субботу.

В округе №8, где выдвигалась Лилия Чанышева, как сообщал “Ъ-Уфа“, ранее была применена технология выдвижения кандидатов-двойников: здесь баллотируются еще два человека с фамилией Чанышева. Одна из них, тоже Лилия Чанышева, но с другим отчеством, выдвинута Российской партией пенсионеров за справедливость, другая — Эльвира Чанышева идет как самовыдвиженец. Координатор штаба Алексея Навального направила по этому поводу жалобы на злоупотребление избирательным правом в ЦИК республики и России.

Ирина Самойлова