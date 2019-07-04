Население малых российских городов за 15 лет сократилось на 1,5 млн

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об уменьшении населения в малых российских городах. «За последние 15 лет численность населения в таких городах сократилась почти на 1,5 млн человек»,— сказала она на пленарном заседании международного конгресса Urban Health (цитата по «РИА Новости»).

При этом отток населения больше всего заметен в Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах. Жители этих регионов переезжают в Москву, Санкт-Петербург, а также в города Краснодарского края.

Напомним, ранее правительство утвердило государственную программу развития сельских территорий в 2020–2025 годах, на которую потребуется 2,3 трлн руб. Основной упор будет сделан на удаленные арктические и дальневосточные регионы, а также на плотно населенные субъекты России, где сельская инфраструктура давно не получала нужного финансирования.

В чем суть программы — в материале “Ъ” «Благоустройство против урбанизации».