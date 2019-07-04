Владелицу самовольной гостиницы в Краснодаре оштрафовали за угрозу убить судью

Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор владелице местной гостиницы «Бестужевъ» Катрин Атаевой-Добришман. Она признана виновной в угрозе убийством и причинения вреда здоровью судье (ч. 1 ст. 296 УК РФ), неуважении к суду и оскорблении судьи (ч. 2 ст. 297 УК РФ), а также в оскорблении участников судебного процесса (ч. 1 ст. 297 УК РФ). Госпожу Атаевой-Добришман присудили с учетом полного признания вины и раскаяния в содеянном 200 тыс. руб. штрафа, однако с учетом меры пресечения, избранной в ходе предварительного расследования, штраф осужденной был уменьшен до 150 тыс. руб., сообщает краевая прокуратура.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 31 июля 2018 года арбитражный суд Краснодарского края начал рассматривать иск мэрии Краснодара к Атаевой-Добришман о сносе самовольно возведенной гостиницы, находящейся по улице Васнецова, 19. А спустя более чем полгода, 13 марта 2019 года, отельерша разместила в Сети несколько видео, на которых в устной форме и неприличных выражениях высказала угрозы убийством и причинения вреда здоровью судье и представителю истца.

Василий Хитрых