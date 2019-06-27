Хозяйка гостиницы «Бестужевъ» в Краснодаре угрожала убить арбитражного судью

В Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу передано уголовное дело в отношении 41-летней владелицы гостиницы «Бестужевъ», которая находится на улице Васнецова, 19. Она обвиняется по трем статьям уголовного кодекса РФ – в угрозе убийством и причинения вреда здоровью в отношении судьи (ч. 1 ст. 296 УК РФ), неуважении к суду и оскорблении судьи (ч. 2 ст. 297 УК РФ), а также в оскорблении участников судебного разбирательства (ч. 1 ст. 297 УК РФ).

Как рассказали в прокуратуре Краснодарского края, 31 июля 2018 года судья краевого Арбитражного суда принял к производству иск краснодарской мэрии о сносе самовольно возведенной гостиницы «Бестужевъ». По данным следствия, 13 марта 2019 года отельерша разместила на интернет-странице бутик-отеля видеозапись, на которой в устной форме угрожает убить и причинить вред здоровью судье, а также представителю истца.

«Проявляя неуважение к суду, она оскорбила судью в неприличной форме, отрицательно оценивая ее личность, тем самым унижая ее честь и достоинство», - рассказали в прокуратуре края.

Уточняется, что свою вину обвиняемая признала в полном объеме. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Дмитрий Михеенко