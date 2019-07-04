Коллекция очков Berluti x Theolis появилась в ЦУМе

Модный дом Berluti представил результат коллаборации с брендом Tholis — коллекцию солнцезащитных очков — на показе осень-зима 2019. В линейку вошли шесть моделей классических форм с градиентными линзами красного, синего и сиреневого цветов. Каждая модель отражает традиции дома. Элементы дизайна напоминают о патинированной коже — визитной карточке Berluti. Дужки оправ имитируют мраморные столешницы, за которыми работают мастера Berluti на фабрике в итальянском городе Феррара, и украшены логотипом бренда. На линзах видна маркировка годом основания модного дома.

Солнцезащитные очки коллекции Berluti x Theolis уже доступны в пространстве Berluti в ЦУМе. Архив