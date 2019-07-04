«Галамарт» вышел в Евросоюз: первый магазин появился в Нидерландах

На сегодняшний день федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» включает в себя более 250 магазинов на всей территории России; также сеть представлена в Белоруссии и Казахстане. Успешное и динамичное развитие сети привело к тому, что в этом году «Галамарт» появился и в Евросоюзе — первый магазин открылся в Нидерландах. Голландский партнер сети Сергей Борисов рассказал, чем российская компания привлекает европейцев.

Магазины «Галамарт» — это обширный ассортимент товаров для дома по низким ценам: здесь можно найти посуду, бытовую технику, инструменты, игрушки, хозтовары, разнообразные аксессуары для спорта, отдыха и многое другое. Но это еще не все: «Галамарт» уделяет особое внимание популяризации русской культуры, в чем торговой сети помогает сказочный народный образ, ставший ее символом, — Баба Яга. Открытие новых магазинов «Галамарт» — это всегда грандиозный праздник для покупателей; так было и в Нидерландах — покупателей развлекали фирменные «галамартовские» рыжие коты и настоящая Баба Яга, на товары действовали ШОК-цены, можно было попробовать вкусные угощения и получить подарки за покупки.

«Этот праздник очень удивил покупателей и вызвал неподдельный интерес к нашему магазину,— отмечает Сергей Борисов.— Для местных жителей подобные вещи в новинку, таких магазинов здесь еще не было».

Отметим, что «Галамарт» учитывает специфику нового региона и подстраивается под потребителя. Российские специалисты, имеющие опыт работы с европейским рынком, учитывают все факторы, влияющие на спрос покупателей (от национальных особенностей до сезонности), благодаря чему товар на полках не залеживается.

Также одновременно с открытием нового магазина был запущен и проект интернет-продаж товаров «Галамарта» в Евросоюзе. Впервые товары сети продаются не только на собственном ресурсе, но и на других площадках. Сейчас проект находится в стадии развития, но уже можно сказать, что перспективы многообещающие.

Политика гибких цен позволяет также продавать товары и в других магазинах Европы. Например, в голландском магазине «Москва», где продаются традиционные российские продукты, теперь можно найти и продукцию сети «Галамарт» — все необходимое для кухни и готовки. В Европе впервые была применена новая схема размещения готового стенда в партнерском магазине: установка требует всего 30 минут, а сам стенд занимает минимум места, поэтому его можно установить даже в небольшом помещении.

«Полки “Галамарта” всегда привлекают внимание потребителей,— замечает Алексей Шавдрук, владелец магазина «Москва».— Почему? К примеру, сковорода здесь стоит всего 15 евро! Аналогичная ей будет стоить уже порядка 30–35 евро в других сетях. Именно из-за высокого качества и конкурентоспособной цены товары российского магазина всегда пользуются высоким спросом».

Но «Галамарт» — это не только товары для дома. Федеральная сеть старается сделать так, чтобы о многообразии русских традиций и обычаев узнало как можно больше иностранцев. А лучшая помощница в этом — самая известная героиня славянского фольклора, которую знает каждый русский человек, а на сказках с ней выросло не одно поколение, — конечно же, Баба Яга! Обаятельные куклы от бренда BY (BABA YAGA) нашли немало поклонников в Европе, их с удовольствием покупают местные жители.

«Мы подарили несколько кукол от BY нашим коллегам и не ожидали такой позитивной реакции! Это товар принципиально новый для Европы: в ней отлично сочетаются традиционные сказочные черты плюс веселые и забавные элементы. Мало того, что кукла очень необычно выглядит, она еще поет частушки и дает мудрые советы на каждый день. Европейцам она очень нравится, а русские люди, которые здесь живут, с огромной радостью и ностальгией воспринимают такой образ из детства»,— отмечает Сергей Борисов.

При этом «дух» сказочной Бабы Яги ощущается в магазине повсюду: на товарах бытового назначения есть маленький значок BY, так что можно сказать, что сказочная героиня «приложила руку» ко всему в «Галамарте»!

Сегодня голландский магазин постепенно наращивает продажи и привлекает новых клиентов. Покупателям нравится, что все для дома теперь можно купить в одном месте и по низким ценам. Здесь каждый день действуют акции, скидки и распродажи с привлекательными ценами.

«Удачный старт в Нидерландах показал, что компания взяла правильный курс, так что открытие новых магазинов “Галамарт” по всей Европе будет продолжаться. Мы убеждены, что сеть уверенно займет свою нишу»,— заключает Сергей Борисов.

Кстати, каждый год в Нидерландах празднуют День короля, в этот день вся страна «окрашивается» в оранжевый цвет, который является фамильным для Оранской династии, и проходят масштабные народные гулянья. Интересно, что оранжевый — это и фирменный цвет магазина «Галамарт», так что сеть очень органично вписалась в страну!