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Фото: Никита Инфантьев / Коммерсантъ

Европейский университет получил аккредитацию Рособрнадзора для выдачи дипломов

Европейский университет в Санкт-Петербурге получил от Рособрнадзора аккредитацию образовательной деятельности сроком на 6 лет. Текст соответствующего приказа опубликован на сайте ведомства. Аккредитация необходима вузу для выдачи дипломов государственного образца. Документы на нее Европейский университет подавал еще весной.

Напомним, в 2017 году Европейский университет в Петербурге лишили лицензии на ведение образовательной деятельности. Новую лицензию вуз получил лишь спустя год.

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