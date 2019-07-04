Европейский университет получил аккредитацию Рособрнадзора для выдачи дипломов

Европейский университет в Санкт-Петербурге получил от Рособрнадзора аккредитацию образовательной деятельности сроком на 6 лет. Текст соответствующего приказа опубликован на сайте ведомства. Аккредитация необходима вузу для выдачи дипломов государственного образца. Документы на нее Европейский университет подавал еще весной.

Напомним, в 2017 году Европейский университет в Петербурге лишили лицензии на ведение образовательной деятельности. Новую лицензию вуз получил лишь спустя год.