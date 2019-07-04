В Краснодаре эвакуируют жителей горящего пятиэтажного дома по улице Мира

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Сегодня, 4 июля, в 12:39 диспетчеру Краснодарского ПСГ поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по улице Мира в центре кубанской столицы. Пожарные расчеты были направлены к месту ЧП в 12:40.

Как сообщили в ГУ МЧС по краю, прибывшие в 12:41 к месту происшествия первые подразделения установили, что горит кровля здания. В настоящее время проводится эвакуация жителей пятиэтажки. Предварительно площадь пожара составляет 100 кв. м.\

Как уже сообщал “Ъ-Кубань”, сегодня уже девять часов пожарные тушат склад на улице Кореновской в районе ее пересечения с Дзержинского. Площадь пожара, начавшегося около 4 часов утра, составляет более 1 тыс. кв. м. Ликвидация открытого горения произошла в 09:07. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Над тушением работают более 70 человек.

Дмитрий Михеенко