Главой банка «Восточный» стал Вячеслав Арутюнян

Совет директоров банка «Восточный», подконтрольный основному акционеру банка Артему Аветисяну, назначил исполняющим обязанности председателя правления Вячеслава Арутюняна вместо Александра Нестеренко. Новый глава банка должен назначить финансового директора банка Константина Рогова на пост исполнительного директора «Восточного».

Председатель совета директоров банка «Восточный» Светлана Труханович разослала членам совета директоров письмо, датированное 3 июля, о созыве 4 июля заседания, первым пунктом которого числится прекращение полномочий исполняющего обязанности главы банка Александра Нестеренко. Копия этого письма имеется в распоряжении “Ъ”, банк также опубликовал соответствующее сообщение в Центре раскрытия корпоративной информации.

Согласно содержащемуся в письме проекту решений по вопросам повестки дня, должность главы банка досталась зампреду правления, отвечающему за корпоративный блок, Вячеславу Арутюняну. Отдельным вопросом совет директоров банка рекомендует господину Арутюняну назначить финансового директора банка Константина Рогова на пост исполнительного директора. Эту должность в настоящий момент, по словам одного из собеседников “Ъ”, никто не занимает. Кроме того, совет директоров заменит корпоративного секретаря банка на Рената Бадахова, который является адвокатом компании Finvision Артема Аветисяна.

Светлана Труханович стала председателем совета директоров «Восточного» несколько дней назад, после того как в конце июня прошло годовое собрание акционеров банка. На этом собрании большинство голосов было у группы акционеров во главе с господином Аветисяном. Контроль над банком эта группа получила благодаря решению Амурского суда, который вынес решение о том, что прежний контролирующий акционер банка — основанные Майклом Калви фонды Baring Vostok — должен передать Finvision пакет акций в размере 9,99%. В результате акционеры избрали совет директоров, в котором пять человек выражают интересы господина Аветисяна, четыре — Baring Vostok. Совет директоров принимает решения простым большинством голосов.

Вячеслав Арутюнян является выходцем из Юниаструм-банка, который до объединения с «Восточным» принадлежал Артему Аветисяну. Он не первый раз становится исполняющим обязанности главы банка. В сентябре 2018 года основным акционером банка были фонды Baring Vostok, но совет директоров контролировал Артем Аветисян. Тогда же корпоративный конфликт между этими акционерами обострился, и господин Аветисян сместил занимавшего пост главы банка Дмитрия Левина, по информации “Ъ”, выражавшего интересы Baring Vostok (см. “Ъ” от 6 сентября 2018 года). Вячеслав Арутюнян занял место господина Левина, но ненадолго — примерно через неделю Baring Vostok вернули контроль над правлением, назначив вместо Вячеслава Арутюняна господина Нестеренко.

Представитель Baring Vostok назвал текущий состав совета директоров банка «нелегитимным», а назначение господина Арутюняна — «завершением рейдерского захвата банка».

Срочная смена председателя правления, по мнению фондов, необходима их оппонентам для того, чтобы «продолжать реструктуризацию токсичных корпоративных кредитов».

По словам Светланы Труханович, новый глава банка «должен выстроить комплексную работу с корпоративными заемщиками с целью восстановить качество портфеля, обеспечить возвратность и доходность уже выданных кредитов». Константин Рогов, по ее словам, в свою очередь сконцентрируется на финансовом контроле и на мероприятиях по оптимизации RWA (активы банка, взвешенные по уровню кредитного риска) с целью снижения капиталоемкости баланса и достижения максимального положительного эффекта на запас капитала банка. “Ъ” ожидает комментарий от компании Finvision.

Виталий Солдатских