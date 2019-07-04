Андрей Травников заявил о готовности региона увеличить ресурсы для проекта СКИФ

Об этом глава региона сообщил во время презентации проекта «Академгородок 2.0» на микросимпозиуме «Синхротронные и нейтронные исследования и инфраструктура для их реализации» в Санкт-Петербурге, прошедшей в рамках VII Европейской конференции по рассеянию нейтронов. «Мы также создаем здесь резервы территории и инженерной инфраструктуры для будущего долгосрочного развития Новосибирского научного центра»,— отметил Андрей Травников.



«Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) — первый в России специализированный источник синхротронного излучения четвертого поколения. В прошлом году Владимир Путин определил его флагманским проектом развития инфраструктуры для научных исследований.

Как рассказал губернатор, выступая перед научным сообществом, проект «Академгородок 2.0» должен объединить научный потенциал и производственные мощности одной большой территории — Академгородка, наукограда Кольцово, Краснообска и Бердска. Ключевыми партнерами нового источника синхротронного излучения в фундаментальных исследованиях будут академические институты и вузы Российской Федерации. В центре коллективного пользования создадут экспериментальные станции двух новосибирских вузов — НГУ и Новосибирского государственного технического университета. Учреждения уже начали подготовку молодых магистров профильных специальностей. Часть экспериментального времени готовы занять университеты Томска, Красноярска, Москвы, Калининграда.

О своем интересе к новому синхротрону и готовности пользоваться его исследовательскими мощностями заявили крупнейшие компании страны: «Росатом», «Ростех», «Роснано», «Газпром», предприятия электронной, инструментальной, нефтегазовой, химической и биомедицинской промышленности. «СКИФ создаст возможности для ученых и представителей промышленности из самых разных отраслей, городов и стран. Сроки очень жесткие, нужно сделать все в рамках реализации нацпроекта "Наука" до 2024 года. Правительством региона выделен земельный участок, наши ученые занимаются разработкой проектной документации. Уверен, что общими усилиями сибирских ученых, ученых Курчатовского института, других научных центров нашей страны мы сможем выполнить эту задачу в требуемые сроки»,— подчеркнул Андрей Травников.

«"Академгородок 2.0" — это в первую очередь научная программа, которая содержит 31 исследовательский и внедренческий проект. Но также это и план гармоничного развития территории. Мы сформировали целый комплекс инфраструктурных проектов для территории внутри и вокруг Новосибирского научного центра и его пояса внедрения общей площадью около 12 тыс. га»,— сообщил губернатор. Всего проектов развития инфраструктуры будущего ННЦ — 67, их реализация решит проблему развития транспортной и логистической инфраструктуры, социальной сферы и энергетики. Например, в проект развития ННЦ входит строительство объектов образования, здравоохранения, культуры.

В настоящее время идет разработка нормативных документов для проведения единой градостроительной политики на всей этой территории. До их вступления в силу введен мораторий на выделение земельных участков, зарезервированных под размещение проектов «Академгородка 2.0».

Европейская конференция по рассеянию нейтронов проводится один раз в четыре года и является самой масштабной площадкой для обсуждения последних событий и достижений в применении рассеяния нейтронов во всех областях науки. В 2019 году организатором конференции стал Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».