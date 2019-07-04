Вера Брежнева стала лицом ювелирной компании Mercury

Ювелирная компания Mercury объявила о начале сотрудничества с Верой Брежневой, певицей, актрисой, ведущей и послом доброй воли ООН. Все началось в конце прошлого года, 20 декабря 2018 года на открытии первого монобрендового ювелирного бутика Mercury в гостинице «Метрополь». Вера Брежнева стала специальным гостем мероприятия и исполнила песню «Бриллианты», теперь же певица стала лицом марки.

«Для меня большая честь представлять ювелирный бренд Mercury,— говорит Вера.— Мне нравится, что в основе каждого украшения марки лежит мой любимый драгоценный камень — бриллиант. Я горжусь возможностью представлять ювелирную компанию Mercury и стать частью ее проектов, связанных с миром искусства».

Благодаря лаконичному дизайну изделий, высокому качеству камней, а также искусной работе мастеров из Италии, украшения Mercury высоко ценятся профессионалами ювелирного дела и уже получили признание самых взыскательных клиентов. На данный момент у бренда есть три основные коллекции: Classic, Color и Flower. А в первом монобрендовом ювелирном бутике марки в отеле «Метрополь» собраны украшения высокого ювелирного искусства с уникальными драгоценными камнями, которыми бренд по праву гордится,— подобной коллекции исключительных по своим характеристикам драгоценных камней нет больше нигде в России. Все камни имеют международную сертификацию, к изделиям прилагается сертификат подлинности Mercury.