Вниманию граждан, подлежащих переводу на прямые договоры с БашРТС в июле 2019 года

ООО «БашРТС» информирует, что на общих собраниях собственников жилых помещений 269-ти многоквартирных домов, расположенных в Уфе, Сибае и Салавате, принято решение о переходе на прямые договоры с теплоснабжающей организацией в июле 2019 года. Такое право предусмотрено федеральным законом №59 «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ» от 03.04.2018 (статья 157 «Предоставление коммунальных услуг ресурсоснабжающей организацией…»). Жители самостоятельно приняли решение о переходе на прямые договоры с ООО «БашРТС», оформив соответствующие протоколы общего собрания собственников.

Также сообщаем, что заключение прямого договора в письменном виде не требуется. Согласно п. 6 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ договор, содержащий положение о предоставлении коммунальных услуг между собственником помещения в многоквартирном доме и РСО, заключается на неопределенный срок в соответствии с типовыми договорами, утвержденными Правительством РФ. Публичный договор размещен на официальном сайте ООО «БашРТС» во вкладке «Типовые договоры теплоснабжения и ГВС» раздела «Потребителям» https://bgkrb.ru/rtc/blanks_of_treaties.php.

По всем возникающим вопросам вы можете обратиться:

• 8-800-511-30-15 – бесплатный многоканальный телефон для клиентов ООО «БашРТС». График работы: пн-пт – с 08:00 до 20:00, сб – с 9:00 до 18:00;

• bashrts_tsp@bgkrb.ru – электронная почта для клиентов ООО «БашРТС»;

• официальные страницы ООО «БашРТС» в социальных сетях: Вконтакте (https://vk.com/bashrts) и Facebook (www.facebook.com/BashRTS);

• центры сбыта ООО «БашРТС»

Уфимские центры сбыта

ул. Ульяновых, 59 (пн-пт с 08:30 до 19:00; сб-вс выходные)

ул. Машиностроителей, 15 (пн-пт с 10:00 до 19:00; сб-вс выходные)

ул. Рыльского, 2/1 (пн-пт с 10:00 до 19:00; сб-вс выходные)

Сибайский центр сбыта

ул. Куйбышева, 13а (пн-пт с 08:30 до 19:00; сб-вс выходные)

Салаватский центр сбыта

ул. Первомайская, 4 (пн-пт с 08:30 до 19:00; сб-вс выходные)

Список управляющих организаций, обслуживающих МКД, по которым инициирован переход на основании общих собраний собственников МКД в июне 2019 года

Уфа

ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфы РБ»

Сибай

УК «ЖХ»

Салават

ООО «Жилкомзаказчик»