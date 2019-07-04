Власти Татарстана не причастны к установке камер в мечетях — Казанский кремль

Власти Татарстана не причастны к установке камер в мечетях, потому что государство «не может вмешиваться в деятельность культовых учреждений». Об этом на брифинге с журналистами заявила представитель Казанского кремля Лилия Галимова.

«Я хочу обратить внимание на очень важную вещь, что принцип светского государства не позволяет нам вмешиваться в деятельность культовых учреждений. Управление таких учреждений находится в руках Духовного управления мусульман. Поэтому мы не принимаем в этом участие»,— цитирует госпожу Галимову «Idel.Реалии».

По словам Лилии Галимовой, камеры будут установлены по программе «Безопасный город» во всех местах массового скопления, в том числе на вокзалах, в аэропортах, административных и учебных учреждениях. «В данном случае, как это объясняется, установка обусловлена обеспечением безопасности непосредственно тех людей, которые приходят в мечети, и только с этой целью»,— заявила представитель Казанского кремля.

Подробнее о конфликте из-за установки камер видеонаблюдения в мечетях Казани читайте в материале «“Слежка и шпионаж запрещены в исламе”».

“Ъ-Казань”