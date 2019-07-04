Кандидатов в депутаты МО «Саперное» будут принимать 20 дней вместо 14

Кандидаты в муниципальные депутаты МО «Саперное» могут подавать документы для выдвижения в течение 20 дней. Такое решение приняла территориальная избирательная комиссия №21, которой перешли полномочия местного ИКМО, после того, как депутаты проголосовали за самороспуск.

1 июля теризбирком объявил о досрочных выборах. Согласно этому акту, срок приема граждан составлял 14 дней. Как сообщили в Горизбиркоме, после взаимодействия с ТИК, а также Центризбиркомом, это решение, которое ограничивало избирательные права, а также являлось не обоснованным, было отменено 3 июля.

Напомним, что накануне ИКМО «Черная речка» посетили представители Центризбиркома и Городской избирательной комиссии. Наблюдатели утвердили список, составленный ранее кандидатами, определили, кто из них присутствует непосредственно в помещении и пообещали, что все кандидаты будут приняты. Желающие смогли подать документы.

Олег Дилимбетов