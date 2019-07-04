Территорию «Екатеринбург-Арены» закрыли из-за концерта «Ленинграда»

За несколько дней до концерта группы «Ленинград» в Екатеринбурге закрыли территорию центрального стадиона. По словам очевидцев, сейчас на территории объекта стоят автомобили с техникой и ограждения.

Ранее сообщалось, что на обеспечение безопасности «Екатеринбург Арены» во время концерта Сергея Шнурова власти потратят более 3 млн руб.

Концерт группы «Ленинград» пройдет в Екатеринбурге 6 июля. Сергей Шнуров заявлял, что стадионный тур группы в этом году станет прощальным. Концерты пройдут с 4 июня по 12 октября в Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Казане, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде и Ростове-на-Дону и в Санкт-Петербурге. Группа «Ленинград» появилась в 1997 году. В 2008 году господин Шнуров заявил, что группа распалась, а спустя два года «Ленинград» начал выпускать новые песни.

В январе в интервью “Ъ” Сергей Шнуров рассказал планах на будущее.