На охрану концерта Сергея Шнурова в Екатеринбурге потратят 3 млн рублей

На обеспечение безопасности «Екатеринбург Арены» во время концерта Сергея Шнурова власти потратят более 3 млн руб. Об этом говорится в документах, опубликованных на портале госзакупок.

Конкурс объявлен ФГУП «Спорт Ин» (управляет стадионом). По условиям контракта, 6 июля с 16:00 до 23:00 на месте должны дежурить пожарная спецтехника, десять автомобилей скорой помощи (включая четыре реанимационные), а также не менее 700 сотрудников контрольно-распорядительной службы и не менее 150 частных охранников. При необходимости они должны организовать эвакуацию зрителей.

Итоги конкурса подведут 4 июля.