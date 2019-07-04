Кубок Америки разыграют Бразилия и Перу

Футболисты сборной Перу в полуфинале в Порту-Алегри взяли верх над командой Чили — 3:0. Они стали вторыми финалистами Кубка Америки, который проходит в Бразилии. В финале, который состоится 7 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, перуанцы встретятся с командой Бразилии.

В ночь на четверг сборная Перу обыграла на стадионе «Гремио» в бразильском Порту-Алегри победителей двух последних розыгрышей Кубка Америки футболистов Чили в полуфинальном матче нынешнего play-off со счетом 3:0. Теперь перуанцы встретятся в финале 7 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро с хозяевами чемпионата бразильцами.

Голы забили Эдисон Флорес (21-я минута), Йосимар Йотун (38-я) и Хосе Паоло Герреро (91-я). На пятой добавленной ко второму тайму минуте чилийский нападающий Эдуардо Варгас не смог реализовать пенальти. Напомним, перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан не выйдет на поле из-за травмы. В матче за третье место чилийцы сыграют с командой Аргентины, уступившей накануне в первом полуфинале бразильцам — 0:2. Их встреча состоится 6 июля в Сан-Паулу. В матче группового этапа бразильцы разгромили перуанцев со счетом 5:0.

Последний раз сборная Перу была финалистом Кубка Америки в 1975 году, переиграв в трех матчах команду Колумбии. Еще раньше перуанцы выиграли титул в 1939 году и восемь раз становились бронзовыми призерами турнира в 1927, 1935, 1949, 1955, 1979, 1983, 2011, 2015 годах.

В нынешнем розыгрыше Кубка Америки участвовали десять южноамериканских сборных, а также в качестве приглашенных команд финалисты Кубка Азии 2019 года сборные Катара и Японии.

Вера Мухина