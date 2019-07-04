ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК расширяет сервис для резидентов

ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК и Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) подписали соглашение о сотрудничестве

Согласно подписанному соглашению, у резидентов парка появляется возможность бесплатного профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста по международным стандартам компетенций Ворлдскиллс, в рамках Федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» выступает официальным представителем международного движения WorldSkills в России и охватывает все регионы страны.Участники программы смогут повысить свою профессиональную квалификацию и продлить активную профессиональную жизнь или освоить новое ремесло. На выбор предоставлены программы по 116 компетенциям, которые сегодня реально востребованы на рынке труда. В списке 7 блоков: информационные технологии, инженерия и производство, строительство, сфера услуг, творчество и дизайн, транспорт и логистика, образование.