Набиуллина рассказала, что необходимо для успешной реализации нацпроектов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что для успешной реализации нацпроектов необходимы структурные изменения и создание стимулов для развития частных инвестиций и предпринимательской инициативы. Она напомнила, что национальные проекты «призваны снять структурные ограничения», но для действительно устойчивого роста экономики необходимы не только госинвестиции.

«Государственные инвестиции не могут подменить частные. И даже при успешной реализации нацпроектов в их государственной части нет никакой гарантии, что они создадут соразмерный мультипликативный эффект через расширение частных инвестиций»,— отметила госпожа Набиуллина (цитата по ТАСС).

Также Эльвира Набиуллина рассказала, что проведение многих назревших структурных реформ по разным причинам откладывалось, поэтому не стоит ожидать быстрого результата. «Структурные изменения — это время. Мы сначала откладывали, а теперь хотим быстрого результата. В итоге мы снова оказываемся в ловушке "поиска простых решений". Я должна в очередной раз констатировать, что никаких простых решений не бывает»,— уверена она.

Подробнее о новых национальных целях России и перспективах их достижения читайте в материале “Ъ” «Шестилетку — за тринадцать проектов».

Об объемах участия регионов в нацпроектах — в публикации “Ъ”.