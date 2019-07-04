«Сегодня зависимость от власти выгоднее независимости»

Главного инициатора дела Калви, Шерзода Юсупова, в бизнес-кругах признали неблагонадежным партнером. Такое решение на днях принял совет по этике РСПП. Это очередной шаг самообороны бизнес-сообщества от инициированных его же членами преследований силовиками. Журналист Виктор Лошак — о войне, которая никогда не прекращалась.

В РСПП посчитали, что Юсупов, инициировав уголовное преследование партнеров Baring Vostok, нарушил целый букет пунктов Хартии деловой этики. Но к рекомендации обратиться в Следственный комитет с заявлением, что никакой необходимости сажать и заводить уголовное дело против Майкла Калви и его партнеров нет и не было, Юсупов не прислушался, и был на год внесен в список неблагонадежных корпоративных партнеров. Это, безусловно, не украсит его деловую биографию, но и не усложнит жизнь серьезно в сравнении с неприятностями американца и его коллег по бизнесу.

Вообще в последние дни происходит какой-то поворот ключа, когда все, кроме, наверное, силовиков, поняли, что так дальше нельзя. «80% всех дел против бизнеса — это случаи, когда предприниматели сами привлекают правоохранительные органы для решения корпоративных конфликтов», — заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. В этой фразе я бы поменял одно слово: «привлекают» на «нанимают».

Правоохранительная машина, превратившаяся в «бюро недобрых услуг» для бизнеса — это картина, очевидная для всех. Вот в телехронике надзиравшие в разных ведомствах за экономикой полковники с миллиардами, рассованными по сумкам и мешкам; вот свежий «Коммерсантъ» со статьей о генерале, закопавшем $5 млн в огороде… Они что, сами эти деньги напечатали? Понятно ведь, за что им платили…

Недавнее обращение бизнес-омбудсмена уже к секретарю Совета безопасности с просьбой хотя бы поддержать поправки, не позволяющие следователям пришивать к делам предпринимателей тяжелую статью об организации преступного сообщества, будто они банда убийц, — это уже просто крик о помощи. Такой громкий, что пообещал вмешаться даже президент.

Пока же, не без участия Кремля, на наших глазах сложился какой-то замкнутый круг лицемерия: власть публично клянется в понимании проблем бизнеса и желании закончить притеснения предпринимателей, сделать инвестиционный климат привлекательным, а буквально на следующий день силовики показывают стране, к чьим словам и делам нужно относиться по-настоящему серьезно: отпустили Серебренникова — взяли Калви, отпустят Калви — развалят «Рольф»… Стоит ли удивляться, что больше 60% опрошенных социологами считают, будто в России вести честный бизнес невозможно?

И действительно, какое может быть доверие к бизнесу, когда бизнес сам себе не доверяет? Отсюда, может быть, и Юсупов ищет правду у людей в погонах, а не в корпоративном суде.

Сегодня зависимость от власти выгоднее независимости — вот в чем трагедия.

Запуганных предпринимателей подвели к мысли, что серьезный силовик как партнер по бизнесу — формально это может быть его мама, жена, дети, водитель — выгоднее любого фонда или иностранной компании. Последние, возможно, сберегут ваши деньги, зато первый — свободу.

Подводя итоги «дела Голунова», политолог Татьяна Становая написала: «Если Кремль хочет стабильности, начинать наводить порядок нужно не с общества, а с тех, кто за ним приглядывает». Золотые слова.