На улице Трамвайной в Уфе частично перекроют дорогу

С 4 июля по 14 августа ООО «БашРТС» планирует проведение земляных работ с частичным перекрытием проезжей части улицы Трамвайной – по чётной стороне в районе остановки «Башмебель». Это связано с реконструкцией тепломагистрали №25. В БашРТС просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Реконструкция ТМ-25 с увеличением её пропускной способности – ещё один крупный инвестиционный проект, реализуемый ООО «БашРТС» в Уфе. Существующие трубы диаметром 700 мм не могут обеспечивать продолжающийся рост расходов сетевой воды, связанный с активной застройкой и увеличением потребления тепла. Текущий расход теплоносителя ТМ-25, по которой тепло от Уфимской ТЭЦ-2 доставляется в центральную часть города – вплоть до остановки «Спортивная», составляет 2240 тонн в час. По прогнозам специалистов, в ближайшей перспективе он должен увеличиться на 20%. Кроме того, теплосеть имеет высокую степень износа. После замены труб на новые, диаметром 800 мм в пенополиуретановой изоляции, эта проблема будет решена на долгие годы.

На сегодня в рамках проекта производится первый этап по замене километрового участка теплосети по ул. Трамвайной, от насосной станции №4 (около остановки «ГДК») до пересечения с ул. Адмирала Макарова. Реконструкцию участка планируется завершить в августе.

Планируемый срок завершения инвестиционного проекта БашРТС – 2030 год. В этот период предстоит ещё несколько этапов по реконструкции теплотрассы, проложенной от ТЭЦ-2. В конечном счёте общая протяжённость обновлённого участка ТМ-25 должна превысить 7 км. Перекладка трубопроводов обеспечит возможность снятия ограничений технического присоединения новых потребителей в зоне теплоснабжения магистрали. Кроме того, значительно снизятся тепловые потери и уровень аварийности.