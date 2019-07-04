Исследователи признали будущий МСЗ в Татарстане технологически устаревшим и опасным для здоровья людей

Исследователи Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) признали мусоросжигание небезопасным и неэффективным, а также раскритиковали проекты мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» (дочерняя компания «Ростеха»), которые построят в подмосковных Солнечногорске, Ногинске, Воскресенске и Наро-Фоминске, пишет “Ъ”. Аналогичный завод мощностью 550 тыс. тонн планируется построить в Татарстане, в поселке Осиново под Казанью.

Исследователи-экологи считают, что предполагаемая к использованию на будущих заводах технология «трехступенчатой очистки» устарела, а также не способна обеспечить очистку газов. Образующиеся при сжигании коммунальных отходов зола и шлак из-за диоксинов в Институте экологии считают опасным мусором. Таким образом, отмечают ученые, МСЗ не только не уменьшат количество ТКО, но и увеличат токсичность мусора.

В «РТ-Инвесте» настаивают, что запуск МСЗ станет «главным и высокотехнологичным элементом в новой формирующиеся сфере обращения с отходами», а выводы исследователей опровергают.

Результаты исследования Институт экологии ВШЭ направил первому замглавы Минприроды Денису Храмову. В ведомстве выводы экологов пока не комментируют.

“Ъ-Казань”