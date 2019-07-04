В Анапе сносят превратившийся в рынок яхт-клуб

В Анапе начались работы по демонтажу яхт-клуба, который занимался оказанием незаконных платных услуг. Решение о сносе принял арбитражный суд Краснодарского края по иску администрации курорта.

Как прокомментировал судебный пристав Михаил Поляков, суд постановил юридическое лицо освободить данный земельный участок от имущества, однако, в добровольном порядке решение суда фирма не исполнила. Между службой судебных приставов и специализированной организацией был заключен договор, и подрядчик приступил к демонтажу объекта.

По словам заместителя главы Анапы Эдуарда Балмашева, в 2018 году администрация города вышла с исковым заявлением в суд, поскольку арендатор земельного участка использует его не по целевому значению: не под яхт-клуб, а на под торговые ряды. «Там предлагались услуги по татуировкам, работали платные детские батутные городки и так далее. Вся эта деятельность осуществлялась незаконно под вывеской яхт-клуба», - рассказал чиновник.

Как рассказали в администрации Анапы, в настоящее время идет демонтаж торговых объектов, в дальнейшем будет освобождена вся муниципальная территория.

Мэр курорта Юрий Поляков сообщил о намерении сохранить парусный спорт в Анапе. Для этого власти города обязуются подобрать оптимальную для этого вида спорта площадку, которая, по словам главы курорта, не превратится в продуктово-вещевой рынок.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что Арбитражный суд Северо-Кавказского округа признал незаконным бездействие судебного пристава, который с 2011 года не исполнял решение суда по сносу самовольно построенных зданий на территории краснодарского яхт-клуба «Парус».

Василий Хитрых