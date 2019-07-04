Назначена дата рассмотрения дела о попытке захвата самолета рейса Сургут—Москва

Суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) назначил на 11 июля рассмотрение уголовного дела 41-летнего жителя Сургута Павла Шаповалова, которого обвиняют в попытке угона рейса «Аэрофлота», летевшего из Сургута в Москву. В этот же день суд рассмотрит продление обвиняемому меры пресечения.

«Ранее Шаповалову продлили срок ареста до 21 июля, теперь будет решаться вопрос о продлении меры пресечения обвиняемому, поскольку он переведен в психиатрическую больницу»,— цитирует ТАСС представителя суда.

Психиатрическая судебная экспертиза признала Павла Шаповалова невменяемым в середине июня. Попытка угона самолета произошла 22 января. Павел Шаповалов во время рейса в Москву потребовал поменять курс и направить самолет в Афганистан. Он сказал, что у него есть оружие и он готов его применить в отношении экипажа и пассажиров. Мужчине предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия). 23 января его арестовали на два месяца. В середине мая суд продлил арест с переводом в психиатрическую клинику.

Подробнее о попытке угона читайте в публикации “Ъ” «Пьяный пассажир не долетел до Афганистана»