Толкнувшему журналиста чиновнику из Хакасии предъявили обвинение

Следственные органы предъявили обвинение в воспрепятствовании журналистской деятельности главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву, напавшему на репортера телеканала «Россия 24». «Обвиняемый не признал свою вину, от дачи показаний об обстоятельствах совершенного преступления отказался»,— сообщает управление Следственного комитета России по Хакасии. После ознакомления обвиняемого с материалами и утверждения обвинительного заключения дело передадут в суд.

Напомним, чиновник Сергей Зайцев стал фигурантом уголовного дела о воспрепятствовании журналистской деятельности весной 2019 года. 22 мая съемочная группа телеканала «Россия 24» в Ширинский район Хакасии готовить сюжет о погорельцах, пострадавших от природных пожаров весной 2015 года. По версии следствия, при попытке репортера записать интервью с главой района тот толкнул корреспондента, схватил за одежду и повалил на пол, «причинив потерпевшему физическую боль». Расследование дело взяла на контроль Генпрокуратура России.

Ранее глава района называл случившееся «спланированной провокацией» и заявил, что лишь пытался «вытолкать» корреспондента из кабинета.

Что произошло во время съемок сюжета — в материале “Ъ-Сибирь” «Чиновник положил партбилет на ковер»

Илья Галагуз