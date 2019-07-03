«Здесь есть все, за что мы любим прославленный бренд»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает о том, насколько сложно подзарядить электромобиль в Москве и Подмосковье.

Сегодня путешествие в предчувствии путешествия. Электромобили я не тестировал давно, поэтому, когда сел за руль кроссовера Jaguar I-Pace, то был весьма приятно удивлен: комфорт, маневренность, скорость. В общем, все, за что мы любим прославленный бренд, только никакого вам бензина или солярки, а чистое электричество и тишина. Запас хода более чем солидный — почти 500 км.

Для тех, кто соскучился по хищному рыку ДВС, предусмотрена специальная опция, которая делает мир привычным — имитацию можно включить. Так что уже по пути из пресс-парка домой я стал раздумывать, а куда бы рвануть на чудо электромобиле. Однако перед этим я, понятное дело, открыл карту заправок, точнее, зарядок вокруг своей родной подмосковной Сходни и обалдел: их оказывается тьма-тьмущая, а я-то обычно ворчу на эту тему. Отстал от жизни. I-Pace интересный автомобиль, дома не сиделось, и я отправился в ночь изучать эти заправки. Подзарядиться мне не удалось нигде: часть ночью не работала, где-то нужно было зарегистрироваться на соответствующем сайте, а этого сделать не получалось, в иных местах пунктов, указанных на карте, и вовсе не было. Заявление одной дамы по телефону меня добило: конечно, у нас можно зарядиться, не вопрос, но сначала нужно приехать в центральный офис с паспортом, заполнить анкету-заявление, вы получите специальную карту, тогда уж заряжайтесь, сколько душе угодно.

Я понимаю, человек, покупающий такой автомобиль, приобретает и зарядку — стоит она в пределах 10 тыс. — устанавливает у себя в гараже и за 8 часов, за ночь, I-Pace заряжается почти полностью, и в локации Москва-Подмосковье можно не париться ни о чем. Но хочется же на таком авто путешествовать цивилизовано, красиво. Думаю, уже совсем скоро предложу вам первый маршрут. По крайней мере, очень на это надеюсь.