Подтверждено экспертами:

По последним данным Роскомнадзора, в нашей стране построено уже более 744 тысяч базовых станций. Самая масштабная сеть связи – у МегаФона. По информации надзорного ведомства, всего у оператора более 238 тысяч телеком-объектов.

Число базовых станций, данные Роскомнадзора на 01.06.2019:

В пресс-службе оператора рассказали, что «зеленый» сигнал сегодня есть даже в самых удаленных и необычных местах России. К примеру, базовая станция МегаФона установлена даже на космодроме Восточный на расстоянии в 500 метров от места запуска ракет.

На Кольском полуострове объект связи находится в тундре и работает от энергии ветра.

Прославился и Урал: в нашем регионе есть базовая станция «Выживший» на берегу Ледовитого океана. Она установлена в вахтовом поселке Сабетта и трудится в таких же сложных условиях, в которые попал герой фильма Леонардо Ди Каприо: экстремальный холод, постоянные ветра, горы снега и медведи.

Чтобы россияне летали в интернете без «пробок», связисты развивают сеть 4G по стране. Таких станций в России почти 300 тысяч, а треть из них построили инженеры МегаФона. На скорости четвертого поколения можно быстрее скачивать видео, фото и передавать друг другу файлы любого объема.

«К примеру, фильм, который в обычном качестве «весит» порядка 700 Мб клиенты МегаФона на скорости в 25 Мбит/с могут полностью загрузить всего за 3 минуты, а его онлайн-просмотр возможен без каких-либо задержек», — отмечают в пресс-службе оператора.

«Кто на свете всех быстрее» – проверили независимые эксперты. Международная компания Ookla проанализировала почти 8 миллионов замеров скорости, сделанных с мобильных устройств россиян в программе SpeedTest. В итоге скорости МегаФона оказались в полтора раза выше, чем у конкурентов. Это значит, в смартфонах абонентов оператора в Перми – самый быстрый мобильный интернет.

Результаты исследования Ookla® скорости передачи данных российскими операторами

Связисты не останавливаются на достигнутом. Так, с начала года в Пермском крае инженеры МегаФона уже запустили несколько десятков базовых станций.