Задержаны участники конфликта со стрельбой в торговом центре Тюмени

В Тюмени задержали мужчин, которые днем, 3 июля, устроили стрельбу в торговом центре «Кристалл», рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Ранее сообщалось, что между тремя посетителями ТЦ произошел конфликт. В результате один их них три раза выстрелил вверх. После этого мужчины скрылись. Торговый центр эвакуировали.

По данным полиции, в городе вводился план «Перехват». «Оперативники выяснили, что из-за личных неприязненных отношений ранее судимый неработающий гражданин ближнего зарубежья 1991 года рождения произвел три выстрела из травматического пистолета в 40-летнего мужчину»,— рассказали в ведомстве.

У одного из участников перестрелки изъят травматический пистолет и охотничий карабин. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. В результате инцидента никто не пострадал.