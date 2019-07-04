Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3

Президент России Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera рассказал, что российская сторона много раз предлагала американской «конкретно и обстоятельно прояснить вопросы по договору об РСМД, но всегда сталкивались с отказом». Он подчеркнул, что перспективы дальнейшего взаимодействия в сфере сокращения стратегических наступательных вооружений «остаются туманными».

«В начале 2021 года истекает срок действия договора СНВ-3. Пока мы не видим готовности США обсуждать его продление или выработку нового соглашения»,— сказал господин Путин. Он добавил, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений с США, но «обязана обеспечить свою безопасность». Президент напомнил, что Россия тратит на оборону порядка $48 млрд, а военный бюджет США составляет более $700 млрд.

По его мнению, «развал системы международной безопасности» начался с одностороннего выхода США из договора по ПРО. Для преодоления сложившейся «нездоровой» ситуации глава государства предлагает «отказаться от архаичных времен холодной войны, концепций сдерживания, блоковой философии». Он уверен, что «система безопасности должна быть единой и неделимой». Владимир Путин уточнил, что современная система безопасности «должна опираться на зафиксированные в Уставе ООН и Хельсинкском заключительном акте основополагающие принципы межгосударственного общения».

Напомним, 6 июня в рамках ПМЭФ президент Владимир Путин вновь напомнил, что Россия готова продлить СНВ-3, но может и не продлевать, если «никому не хочется» это делать. Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Ранее президент США Дональд Трамп поднимал вопрос о заключении нового аналогичного договору о СНВ ядерного соглашения между США, Россией и Китаем. После встречи глав государств в Осаке главам внешнеполитических ведомств двух стран было поручено начать консультации по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.

О судьбе договора — в материале “Ъ” «Как перезапустить СНВ-3».