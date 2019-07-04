Счетная палата Красноярского края подсчитала потери бюджета от недостроев

В Красноярском крае имеется 657 объектов незавершенного строительства на общую сумму почти 110 млрд руб. Об этом сообщает счетная палата региона, представившая тематический доклад на комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству краевого заксобрания.

По мнению аудиторов, основные причины появления долгостроящихся объектов — «отсутствие либо потребности в запроектированном объекте, либо источников финансирования». «К прямым потерям бюджета можно отнести 2,4 млрд рублей. Это расходы по 103 объектам, которые предлагается снести, и 101 проекту, которые не предполагается реализовать»,— говорится в сообщении палаты.

При этом аудиторы установили, что ни за одним органом краевой исполнительной власти края не закреплены «вопросы контроля за реализацией перечня строек и объектов», а власти не предпринимают «действенных мер по снижению объемов незавершенного строительства».

Какие нарушения нашла счетная палата в лесной отрасли Красноярского края — в материале “Ъ-Сибирь” «Лесные неугодья»

Илья Галагуз