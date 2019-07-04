Опубликованы фотографии подлодки-носителя АГС в Баренцевом море

Агентство ТАСС опубликовало несколько фотографий подводной лодки, бывшей носителем глубоководной станции проекта 10831.

Снимки были сделаны 3 июля, через два дня после пожара. В объектив они попали, так как находились на базе Северного флота в Североморске в Мурманской области. На фото также виден спасательный буксир Северного флота.

1 июля произошла авария на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31, которая в тот момент находилась в акватории морского полигона Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря. Военные квалифицировали ЧП как стремительно развивающийся объемный пожар на борту АГС. Пожар был потушен самими подводниками. 14 офицеров-подводников погибли в результате отравления продуктами горения.

Что известно об атомной глубоководной станции АС-31 Читать далее

Расследование трагедии поручено главнокомандующему военно-морским флотом России Николаю Евменову. Следственный комитет России начал доследственную проверку.

Подробнее об обстоятельствах трагедии читайте в материале “Ъ” «Гидронавты погибли в объемном пожаре».