Аэропорт в Триполи приостановил работу после авиаудара

Международный ливийский аэропорт Митига в Триполи был атакован с воздуха, его работа приостановлена. «Авиасообщение в аэропорту Митига прекратилось в результате авиаудара по аэропорту, произошедшему недавно»,— говорится в заявлении администрации аэропорта в Facebook.

Ранее удар с воздуха был нанесен по центру содержания беженцев в пригороде Триполи. По предварительным данным, погибли 40 человек, ранения получили 80.

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Напомним, 4 апреля Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Хафтара выдвинулась в сторону Триполи, где располагается контролирующее запад страны правительство национального согласия. Военные заняли несколько районов на юго-западе города. 23 апреля ЛНА объявила о начале второй фазы наступления на столицу Ливии.