Курс доллара. Прогноз на 4–5 июля

Российская валюта демонстрирует завидную устойчивость. Рубль выдержал и резкое снижение цен на нефть, происшедшее в начале недели, и снизившуюся поддержку со стороны экспортеров. Поддержку рублю будет оказывать сокращение централизованных покупок зарубежной валюты по бюджетному правилу. Вместе с тем давление будет нарастать как с общим снижением аппетита к риску, так и с возрастанием спроса на валюту для конвертации дивидендов.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|"БКС Премьер"
|62.50-64.70
|ПСБ
|63.50-64.00
|Банк Зенит
|63.50
|СМП Банк
|62.50-64.00
|Банк Русский Стандарт
|62.50-63.50
|Консенсус-прогноз *
|63.42
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Михаил Поддубский, главный аналитик
Позитивное влияние саммита G20 на динамику валют развивающихся стран оказалось недолгим. А внутренних факторов для дальнейшего укрепления рубля не хватает. Сезонность текущего счета РФ в летние месяцы традиционно играет против рубля. Высока вероятность того, что объемы покупок иностранной валюты летом будут перекрывать приток валюты. Фактор дивидендного сезона поддерживал рубль в июне. Однако сейчас возможное увеличение объемов продаж валютной выручки экспортерами в преддверии дивидендных выплат может быть нивелировано частичной конвертацией уже полученных дивидендов в валюту.
Антон Покатович, главный аналитик
К участникам рынка приходит осознание того, что после встречи G20 масштабы мировых рисков не уменьшились. И то, что на аукционе по размещению ОФЗ министерству не удалось разместить весь объем облигаций, является отражением умеренного ослабления аппетитов инвесторов к покупке риска. Рынкам в настоящий момент будет близка выжидательная позиция. В частности, в рубле инвесторы будут ждать явных сигналов от ЦБ о готовности регулятора к реализации следующих шагов по снижению уровня ключевой ставки. Тем не менее до конца недели не стоит ожидать драматического ослабления российской валюты.
Константин Кочергин, директор казначейства
На текущей неделе рубль теряет позиции против доллара на фоне снижения нефтяных котировок и аппетита инвесторов к рисковым активам из-за публикации слабых макроэкономических данных по экономике Китая и усиления торгового противоречия между США и Европой. Так, в начале недели США сообщили о расширении списка европейских товаров на сумму до $4 млрд, против которых могут быть приняты пошлины, если Евросоюз не примет меры для устранения претензий, касающихся субсидирования авиастроительного концерна Airbus.
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