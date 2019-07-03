Курс доллара. Прогноз на 4–5 июля

Михаил Поддубский, главный аналитик Позитивное влияние саммита G20 на динамику валют развивающихся стран оказалось недолгим. А внутренних факторов для дальнейшего укрепления рубля не хватает. Сезонность текущего счета РФ в летние месяцы традиционно играет против рубля. Высока вероятность того, что объемы покупок иностранной валюты летом будут перекрывать приток валюты. Фактор дивидендного сезона поддерживал рубль в июне. Однако сейчас возможное увеличение объемов продаж валютной выручки экспортерами в преддверии дивидендных выплат может быть нивелировано частичной конвертацией уже полученных дивидендов в валюту.

Антон Покатович, главный аналитик К участникам рынка приходит осознание того, что после встречи G20 масштабы мировых рисков не уменьшились. И то, что на аукционе по размещению ОФЗ министерству не удалось разместить весь объем облигаций, является отражением умеренного ослабления аппетитов инвесторов к покупке риска. Рынкам в настоящий момент будет близка выжидательная позиция. В частности, в рубле инвесторы будут ждать явных сигналов от ЦБ о готовности регулятора к реализации следующих шагов по снижению уровня ключевой ставки. Тем не менее до конца недели не стоит ожидать драматического ослабления российской валюты.