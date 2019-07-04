Второй круг Wimbledon

Мужчины. Давид Гоффен (Бельгия, 21)—Жереми Шарди (Франция) 6:2, 6:4, 6:3. Рейлли Опелка (США)—Станислас Вавринка (Швейцария, 22) 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 8:6. Даниил Медведев (Россия, 11)—Алексей Попырин (Австралия) 6:7 (6:8). 6:1, 6:4, 6:4. Милош Раонич (Канада, 15)—Робин Хасе (Нидерланды) 7:6 (7:1), 7:5, 7:6 (7:4). Карен Хачанов (Россия, 10)—Фелисиано Лопес (Испания) 4:6, 6:4, 7:5, 6:4. Роберто Баутиста (Испания, 23)—Стив Дарсис (Бельгия) 6:3, 6:2, 4:2, отказ.
Женщины. Элина Свитолина (Украина, 8)—Маргарита Гаспарян (Россия) 5:7, 6:5, отказ. Виктория Азаренко (Белоруссия)—Айла Томлянович (Австралия) 6:2, 6:0. Анетт Контавейт (Эстония, 20)—Хизер Уотсон (Великобритания) 7:5, 6:1. Каролина Плишкова (Чехия, 3)—Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) 6:0, 6:4. Симона Халеп (Румыния, 7)—Михаэла Бузарнеску (Румыния) 6:3, 4:6, 6:2. Каролина Возняцки (Дания, 14)—Вероника Кудерметова (Россия) 7:6 (7:5), 6:3.
просмотров: 87927
просмотров: 86000
просмотров: 70961
просмотров: 59425
просмотров: 59296