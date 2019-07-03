BMW X6 будет стоить от 5,4 млн рублей

Компания BMW назвала стоимость нового поколения купе-кроссовера X6 на российском рынке.

BMW X6 выйдет на рынок в четырех модификациях — с 265-сильным 3-литровым дизелем xDrive30d (от 5,4 млн руб.), с 340-сильным 3-литровым бензиновым мотором xDrive40i (от 5,5 млн руб.), с 400-сильным 3-литровым турбодизелем M50d (от 6,6 млн руб.) и 530-сильным 4,4-литровым бензиновым V8 в версии M50i (от 6,7 млн руб.). Все моторы доступны только с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Для вариантов xDrive30d и xDrive40i доступны четыре пакета опционального оборудования — Business Plus Launch (220 тыс. руб.), Exclusive Launch (380 тыс. руб.), M Sport Launch (950 тыс. руб.) и M Sport Pro Launch (1,6 млн руб.). Для M50d и M50i предложен набор опций M Special за 990 тыс. руб.

В продаже в России новый BMW X6, премьера которого состоялась в июле 2019 года, появится 30 ноября.