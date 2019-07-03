Toyota Hilux получила новую флагманскую версию

04 июля, четверг
Компания Toyota представила новую флагманскую версию пикапа Hilux для российского рынка — исполнение Exclusive Black.
Toyota Exclusive Black. Фото: Toyota
Toyota Exclusive Black. Фото: Toyota
Автомобиль отличается новым передним бампером и иной решеткой радиатора, черными 18-дюймовыми колесными дисками и темным декором кузова. Салон получил полностью черную отделку.
Новая модификация оснащается 177-сильным 2,8-литровым турбодизелем с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Стоимость Toyota Hilux Exclusive Black составляет от 2,8 млн руб.