Минобороны опубликовало список погибших в Баренцевом море подводников

В результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море погибли семь капитанов первого ранга, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы, сообщило Минобороны РФ. Также в ведомстве назвали офицера, спасшего при пожаре гражданского специалиста.
В аварии погибли:
Офицер, спасший гражданского специалиста во время пожара на аппарате,— Дмитрий Соловьев. Как сообщили в Минобороны, сразу после вывода гражданского специалиста из отсека он задраил люк для нераспространения огня по всему аппарату и продолжил бороться за живучесть корабля в аварийном отсеке вместе с другими членами экипажа.
«Спасение гражданского специалиста, находившегося в научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ, стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана II ранга Дмитрия Соловьева, осуществившего его вывод из аварийного отсека»,— сообщили в Минобороны.
1 июля произошла авария на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31, которая в тот момент находилась в акватории морского полигона Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря. Военные квалифицировали ЧП как стремительно развивающийся объемный пожар на борту АГС. Пожар был потушен самими подводниками. 14 офицеров-подводников погибли в результате отравления продуктами горения.
Расследование трагедии поручено главнокомандующему военно-морским флотом России Николаю Евменову. Следственный комитет России начал доследственную проверку.
Подробнее об обстоятельствах трагедии читайте в материале “Ъ” «Гидронавты погибли в объемном пожаре».
просмотров: 244485
просмотров: 155088
просмотров: 85038
просмотров: 76005
просмотров: 67383