Минобороны опубликовало список погибших в Баренцевом море подводников

В результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море погибли семь капитанов первого ранга, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы, сообщило Минобороны РФ. Также в ведомстве назвали офицера, спасшего при пожаре гражданского специалиста.

В аварии погибли:

Герой России, капитан первого ранга Долонский Денис Владимирович;

Герой России, капитан первого ранга Филин Николай Иванович;

капитан первого ранга Абанкин Владимир Леонидович;

капитан первого ранга Воскресенский Андрей Владимирович;

капитан первого ранга Иванов Константин Анатольевич;

капитан первого ранга Опарин Денис Александрович;

капитан первого ранга Сомов Константин Юрьевич;

капитан второго ранга Авдонин Александр Валерьевич;

капитан второго ранга Данильченко Сергей Петрович;

капитан второго ранга Соловьев Дмитрий Александрович;

подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич;

капитан третьего ранга Кузьмин Виктор Сергеевич;

капитан третьего ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич;

капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич.

Офицер, спасший гражданского специалиста во время пожара на аппарате,— Дмитрий Соловьев. Как сообщили в Минобороны, сразу после вывода гражданского специалиста из отсека он задраил люк для нераспространения огня по всему аппарату и продолжил бороться за живучесть корабля в аварийном отсеке вместе с другими членами экипажа.

«Спасение гражданского специалиста, находившегося в научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ, стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана II ранга Дмитрия Соловьева, осуществившего его вывод из аварийного отсека»,— сообщили в Минобороны.

Трагедия в Баренцевом море. Факты и версии Читать далее

1 июля произошла авария на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31, которая в тот момент находилась в акватории морского полигона Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря. Военные квалифицировали ЧП как стремительно развивающийся объемный пожар на борту АГС. Пожар был потушен самими подводниками. 14 офицеров-подводников погибли в результате отравления продуктами горения.

Расследование трагедии поручено главнокомандующему военно-морским флотом России Николаю Евменову. Следственный комитет России начал доследственную проверку.

Подробнее об обстоятельствах трагедии читайте в материале “Ъ” «Гидронавты погибли в объемном пожаре».