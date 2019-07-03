Штаб-квартиру Renault обыскали по делу Карлоса Гона

Сегодня, 3 июля, французская полиция провела обыск в штаб-квартире Renault в пригороде Парижа Булонь-Бийанкур, сообщил журнал L’Express. Обыск связан с расследованием по делу бывшего главы альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона.

Господин Гон был арестован в ноябре в Японии по подозрению в финансовых махинациях на посту главы Nissan. Позже стало известно, что у Renault также есть вопросы к нему, в том числе связанные с банкетом, устроенным господином Гоном в 2016 году в одном из дворцов Версаля в честь своей свадьбы и дня рождения жены. У руководства Renault возникли подозрения, что господин Гон в личных целях использовал льготы самой компании и поэтому не заплатил за аренду дворца €50 тыс.

По данным L’Express, французские власти проверяют финансовые обстоятельства этого банкета. Также журнал сообщает, что недавно расследование было расширено и теперь власти проверяют также деятельность и расходы Renault—Nissan BV, нидерландского СП Renault и Nissan, а также подозрительные трансакции дистрибутора компании в Омане.

В Renault подтвердили факт обыска и заявили о сотрудничестве со следствием, но отказались сообщать детали.

Яна Рождественская