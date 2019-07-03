«На деле же получается, что ситуация катастрофическая»

Татьяна Голикова обещает рост детских пособий и еще шесть видов новых обезболивающих к 2023 году. 3 июня вице-премьер по социальным вопросам докладывала президенту о ситуации в подведомственной сфере. Многие вопросы возникли, в частности, по результатам недавней «Прямой линии». А накануне Татьяна Голикова заявила о катастрофической ситуации в связи с ростом смертности в России. Одновременно из-за бедности снижается и демография. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе не исключает новый серии отставок высоких чиновников.

Татьяна Алексеевна Голикова, можно сказать, обнародовала шокирующие данные: в России катастрофически растет смертность. За четыре месяца нынешнего года естественная убыль населения составила порядка 150 тыс. человек. По словам вице-премьера, многие регионы «в погоне за качественными показателями» снижали цифры смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также таких внешних причин, как, например, дорожно-транспортные происшествия. Это затрудняет работу федеральных органов власти, потому что трудно понять масштабы проблемы, и, соответственно, принять меры по ее решению. Среди отстающих регионов, в частности, фигурирует Ивановская и Воронежская области.

Не хватает профессионализма для того, чтобы проводить мониторинг: врачей нет — увольняются, население не обследуется. С другой стороны, семьи не заводят детей, потому что денег не хватает, бедность, так что налицо естественная убыль населения. Государство запускает национальный проект «Демография», который исправит положение. Профилактика заболеваний должна быть на уровне, медицинская помощь поступать вовремя, а семьи должны иметь мотивацию к рождению детей — на бумаге все просто, но в реальности сложнее. Чиновники живут своей жизнью, а население своей. Вот и президент пеняет правительству: каждый день что ли «Прямую линию» проводить? Информация о том, что происходить в государстве, до Кремля не доходит.

Кстати, по вопросу демографии один раз в этой области удалось добиться прорыва. Это было почти 12 лет назад, когда Владимир Путин объявил о внедрении материнского капитала, был взрывной рост рождаемости. И это отмечалось с высоких трибун. Все это продолжалось примерно пять-шесть лет. Сейчас же почему-то положительный эффект исчерпался. Хотя по идее должно быть наоборот, потому что с каждым годом государство как бы укрепляется, встает с колен. На деле же получается, что ситуация катастрофическая. И кажется, что тогда в 2007 году страна была другая. Татьяна Голикова и раньше высказывалась в достаточно жестком ключе.

Тем не менее нынешнее ее заявление выпадает из привычной канвы.

В последнее время министры и вице-премьеры говорят: да, все непросто, но улучшения есть пусть и небольшие — бедность на какие-то проценты снизилась, зарплаты медленно, но растут, а здесь катастрофа. Будет не лишним добавить, что убыль коренного население, как правило, замещается мигрантами. А это чревато социальной напряженностью и ростом криминальной составляющей. Вот такой вот букет проблем.

Судя по всему, «Прямые линии» все-таки не следует отменять. Они как-то возвращают высоких начальников на землю, к реальности, ведь за катастрофическую ситуацию кто-то должен ответить. Нельзя же бесконечно валить на кризисы, внешнее окружение и мировую конъюнктуру. Вот и премьер-министр Дмитрий Медведев говорит об уголовной ответственности за саботаж национальных проектов. Пусть и непонятно, как ее вводить и против кого. Но в целом вывод ясен: кадровые решения неизбежны. Кем-то придется жертвовать, чтобы избежать социальной напряженности. Может быть, даже страшно подумать, но одними губернаторами здесь не обойдется. Недаром, опять поползли слухи о грядущих больших отставках. Само по себе определение «катастрофическая ситуация» из уст высокого чиновника дорогого стоит.