На Среднерусском экономическом форуме обсудили цифровизацию

26-27 июня 2019 года в Курске состоялся VIII Среднерусский экономический Форум в новом двухдневном формате. Тема форума — «Цифровой регион», организаторы — администрация Курской области, агентство по привлечению инвестиций Курской области, а также информационное агентство АК&М. Круглые столы, дискуссии и прочие секции форума посетили более 2,5 тыс. человек из 24 регионов РФ и нескольких стран Европы. В программу вошли 12 тематических заседаний, в павильоне рядом с площадкой спортивно-концертного зала работала выставка передовых проектов в сфере цифровых технологий. Наибольший интерес посетителей вызвали события второго дня — открытый диалог с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом, подписание инвестиционных соглашений со стратегическими партнерами региона и пленарное заседание.