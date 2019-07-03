Бывшего воронежского борца с коррупцией будут судить за хищение 4 млн рублей

Управление СКР по Воронежской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по региону Александра Бутырского, сообщили в ведомстве. Как уточнили в Коминтерновском райсуде Воронежа, экс-полицейский работал в отделении по подрыву основ организованных групп и преступных сообществ отдела по борьбе с преступлениями коррупционной направленности и подрыву экономических основ организованных групп и преступных сообществ.

Александр Бутырский подозревается в покушении на мошенничество (ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он через посредника пытался совершить хищение порядка 4 млн руб. у коммерческого директора организации «под предлогом непроведения проверочных мероприятий в отношении возглавляемого им общества». Название компании не уточняется. «Фирма имеет обширный профиль, представлена, в том числе, на строительном рынке региона»,— рассказывал источник “Ъ-Черноземье” в силовых ведомствах региона.

По данным СКР, вина подозреваемого подтверждается показаниями свидетелей, протоколами обысков и осмотров и материалами, предоставленными сотрудниками регионального управления ФСБ. «На предварительном следствии бывший полицейский признал вину в полном объеме. Обвинительное заключение утверждено прокурором и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу»,— рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа управления СКР Сергей Барбашов. Напомним, сейчас также расследуется уголовное дело в отношении заместителя руководителя УЭБиПК Виталия Чермашенцева и начальника отдела управления Евгения Младова.

Подробнее о деле Евгения Младова читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Взятки с "Грядки"».

Александр Прытков