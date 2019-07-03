«Образования детей для многих становится ключевым фактором при выборе жилья»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает о топ-3 самых популярных направлений.

Возможности образования детей для многих семей становится ключевым фактором при выборе жилья. А школы и детские сады поблизости, в свою очередь, оказываются ключевыми преимуществами проектов. В городе ценится шаговая доступность. В Подмосковье родители зачастую согласны и на транспортную, если расстояние кажется не чрезмерным. Аналитики компании Penny Lane Realty составили рейтинг подмосковных направлений с наиболее развитой образовательной инфраструктурой.

Самым благополучным с точки зрения наличия образовательных учреждений можно считать запад Подмосковья. Возглавляет топ-3 самых развитых направлений Рублево-Успенское шоссе. Здесь 17 школ, но только в 11 из них ребенок может получить полное образование. При этом начальная школа есть во всех 17 учреждениях. Второе место занимает Новорижское шоссе. И хотя, в плане инфраструктуры оно считается в Подмосковье едва ли не лучшим, все же уступает Рублевке по количеству образовательных учреждений. Всего по Новой Риге эксперты насчитали 10 школ, полное обучение предлагается в пяти из них. Третье место эксперты отвели в совокупности Минскому и Можайскому направлениям, поскольку до школ можно добраться по обоим шоссе. Здесь всего открыто семь школ, в пяти из них предлагается полное обучение.

Несмотря на то, что по количественному показателю, Сколковское направление не попало в топ, брокеры считают эту локацию одной из самых перспективных в ближайшем будущем. Инновационный центр является точкой притяжения для всевозможных образовательных организаций, там будет развиваться и вспомогательная инфраструктура, и бизнес-центры. К сожалению, говорят аналитики, в этой локации пока недостаточно жилой недвижимости, но спрос на нее легко угадывается в перспективе. Многие родители выбрали бы жилье в Сколково, отдавая себе отчет в том, что именно здесь их ребенок гарантированно получит качественное образование.