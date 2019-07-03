«Это оптимальный вариант для размеренного использования»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Александр Леви рассказывает об особенностях мини-компьютера.

Мини-компьютеры в сравнении с ноутбуками, настольными ПК или планшетами, настолько специфичная и малочисленная категория устройств, что ее можно признать почти неизвестной. Между тем, это довольно любопытные продукты как для домашнего использования, так и для коммерческого сектора. Среди мини-компьютеров больше на слуху, пожалуй, только Apple Mac Mini. Кстати, обзор его новой версии, вышедшей в этом году, есть на нашем сайте. А недавно мне удалось протестировать еще одного малыша от компании Intel — модель NUC. Название является аббревиатурой, которая расшифровывается как Next Unit of Computing, то есть следующий или будущий элемент вычисления. Согласен, это мало о чем говорит. Поэтому я бы назвал этот аппарат портативным вычислительным конструктором.

Intel NUC действительно очень компактный. Размер системной платы 10 на 10 см. Но на ней расположены все необходимые элементы компьютера. Пользователь может выбрать как модель из готовых комплектаций, так и собрать персональную версию. Изначально разработчики Intel установили на плату процессор собственного производства и ускоритель Optane, играющий важную роль в скорости работы системы. Он запоминает часто используемые документы, фотографии и видео и делает доступ к ним приоритетным, даже если выключить компьютер, а потом снова запустить.

В моей тестовой модели NUC, кроме процессора Intel Core i3 восьмого поколения и ускорителя, были установлены дискретная графика Radeon 540, 8 Гб оперативной памяти, целый терабайт хранилища на жестком диске и предустановленная Windows 10 версии Home. Также для подключений на устройстве предусмотрены четыре порта USB типа 3.0, один — типа C, два — HDMI, а также разъемы для гарнитуры, карты памяти SD и интернет кабеля. Подключение к монитору, клавиатуре и мышке прошли легко. Работа с офисными приложениями, интернет браузинг, проигрывание медиа контента не вызвало никаких проблем, кроме случая с загрузкой игр с сервисов Xbox. В общем, Intel NUC — это оптимальный вариант для размеренного домашнего или офисного использования, но точно не игровая машина, если учитывать стоимость сборки.