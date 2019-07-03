Заключение госэкспертизы по мусоросортировочному заводу около Красноуфимска появится осенью

Осенью 2019 года должно появиться заключение госэкспертизы по проекту строительства мусоросортировочного комплекса и полигона около Красноуфимска (Свердловская область), против которых протестуют местные жители. Об этом сообщили в департаменте информполитики.

Сегодня вице-губернатор региона Сергей Бидонько, представители Общественной палаты области, Общероссийский народный фронт (ОНФ), депутаты заксобрания региона и экологи приехали в Красноуфимск для обсуждения планов по созданию новой инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). По словам господина Бидонько, действующий сейчас полигон в Красноуфимске можно назвать «свалкой в городской черте, отрицательно влияющей на окружающую среду».

Жители Красноуфимска протестуют против строительства мусоросортировочного завода уже полгода. Они направляли обращения к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и полпреду УрФО Николаю Цуканову. В Красноуфимском райсуде сейчас рассматривается иск местного жителя к главе округа Олегу Ряписову и местной думе об аннулировании результатов общественных слушаний по проекту строительства завода. 26 июня омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова объявила, что запросит у регоператора по обращению с ТКО компании «ТБО Экосервис», которая выступает концессионером, информацию о будущем заводе.

К 2021 году около Красноуфимска планируется построить мусоросортировочный завод с мощностью в 100 тыс. т в год и полигон мощностью 50 тыс. т в год. Предполагается, что комплекс будет отсортировывать до 85% полезных фракций, 15% — будут уходить на захоронение. «ТБО Экосервис» вложит в проект 1 млрд руб.