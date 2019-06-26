Омбудсмен запросит документы о заводе около Красноуфимска, против которого протестуют жители

Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова запросит у регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Экосервиса» информацию о будущем мусоросортировочном заводе около Красноуфимска, против строительства которого протестуют местные жители.

Как она рассказала “Ъ-Урал”, сейчас ее интересуют достоверные данные об уровне мусоросортировки завода и возможное отрицательное воздействие на окружающую среду. Руководитель регионального общественного экологического движения «Зеленый Фронт» Сергей Лоскутов запросит все документы, какие есть. «Ни у тех, кто за, ни у тех, кто против строительства завода, документов особо я не увидела»,— пояснила госпожа Мерзлякова. По ее словам, «Экосервису» нужно будет также четко обозначить территории, с которых будет вывозиться мусор на завод, «потому что люди называют все, вплоть до Москвы». Она попросит создать при регоператоре наблюдательный совет и обязательно включить туда представителей общественной экологической организации «Сокол». После этого можно будет говорить о следующем этапе работы с проблемой, уточнила омбудсмен.

Жители Красноуфимска протестуют против строительства мусоросортировочного завода уже полгода. Они обращались к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и полпреду УрФО Николаю Цуканову. В Красноуфимском райсуде сейчас рассматривается иск местного жителя к главе округа Олегу Ряписову и местной думе об аннулировании результатов общественных слушаний по проекту строительства завода. Во вторник, 25 июня, на рабочей встрече губернатора и омбудсмена также поднимался вопрос о необходимости «снятия напряжения» в ситуации.

Строить мусоросортировочный завод будет компания «Экосервис», которая также является регоператором по обращению с ТКО в Западной зоне области. Вложения компании составят 1 млрд руб., мощность завода будет равна 100 тыс. т. Предполагается, что завод построят к 2021 году.

Мария Арабей