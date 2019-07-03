Ленобласть стала лидером по объему инвестиций на душу населения среди «несырьевых» регионов РФ. С таким заявлением в рамках делового обеда по улучшению инвестиционного климата и развитию региона выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба правительства региона.

В настоящий момент этот показатель составляет 255 тыс. рублей, что больше аналогичного по Москве и Петербургу. Доля инвестиций в ВРП региона достигла рекордных 44%, более половины из них составляют иностранные.

В настоящий момент Ленобласть занимает девятое место в Национальном рейтинге инвестклимата, за прошлый год поднявшись на три позиции. В результате заключения инвестиционных и социальных соглашений общая сумма вложений увеличилась на 1023,45 млрд руб., что даст новые рабочие места примерно 10 тысячам жителей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Ленобласть планирует войти в топ-10 регионов по объему несырьевого экспорта к 2024 году.