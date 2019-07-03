Власти Ростова попросили магазины продавать больше средств от клещей и комаров

Управление торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону попросило торговые сети города активизировать работу с предприятиями-поставщиками по дополнительным поставкам средств защиты от клещей и комаров. Обращение опубликовано на сайте администрации города.

Необходимость увеличения продажи средств защиты объясняется напряженной ситуацией по природно-очаговым и особо опасным инфекциям, в том числе крымской геморрагической лихорадке и другим клещевым инфекциям. Отмечается, что увеличить количество товаров необходимо в эпидемический сезон, который длится с май по октябрь.

Как сообщалось ранее, в медучреждения Ростовской области с начала года обратились более 5 тыс. пострадавших от укусов клещей. В регионе зарегистрировано 37 случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой и один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Два человека, заразившиеся крымской геморрагической лихорадкой, скончались.

Кристина Федичкина