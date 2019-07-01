На Дону количество пострадавших от укусов клещей превысило 5 тыс. человек

В медучреждения Ростовской области с начала года обратились более 5 тыс. пострадавших от укусов клещей, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Отмечается, что почти 1,6 тыс. пострадавших — дети младше 14 лет.

Как сказано в сообщении, в регионе зарегистрировано 37 случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) (в аналогичном периоде 2018 года — 21 случай). Кроме того, недавно в Новочеркасске был зарегистрирован случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

Напомним, недавно сообщалось, что в этом году Ростовской области два человека скончались от крымской геморрагической лихорадки.