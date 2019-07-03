Алексей Киреев станет заместителем прокурора Воронежской области

Заместителем прокурора Воронежской области станет начальник отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Алексей Киреев. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в ведомстве. На этом посту господин Киреев сменит возглавившего в апреле 2019 года рязанскую прокуратуру Ивана Панченко. В новом статусе Алексей Киреев будет курировать уголовно-судебное управление. Господин Киреев родился в 1975 году. В 1997-м окончил юрфак Воронежского госуниверситета. Карьеру в прокуратуре начал в декабре 1996 года. На пост начальника отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью был назначен после выхода на пенсию старшего советника юстиции Алексея Иващенко.

Об уходе из ведомства первого заместителя облпрокурора Василия Хромых читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежская прокуратура меняет "громоотвод"».

Александр Прытков, Андрей Цветков