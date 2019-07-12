Chekhoff и Wine Not?

Chekhoff

«Пятизвездный» оливье

Chekhoff Фото: пресс-служба ресторана

Ресторан Chekhoff в новом одноименном отеле сети Hilton на Малой Дмитровке (раньше на этом же месте был отель Golden Apple) возглавил шеф Павел Заварзин, чье возвращение в московское ресторанное пространство после долгого отсутствия заслуживает всеобщего внимания. Вспомните его интереснейшие эксперименты в ресторане «Ah! Beatrice», во многом предвосхитившие сегодняшний овощной бум и моду на ЗОЖ в ресторанных меню. Вспомните необычный проект Friendly, где подавались отличные карри и прочие паназиатские хиты в авторском исполнении шефа и где впервые был применен принцип почасовой оплаты и продажи блюд по себестоимости. И вот теперь последовало долгожданное продолжение. На этот раз вместе со своим товарищем и коллегой Александром Порваткиным Заварзин пробует себя в новом формате: Chekhoff — ресторан в отеле Hilton со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде обширных завтраков buffet и a la carte для постояльцев (и не только), нейтрального элегантного интерьера, пятизвездной сервировки и непременных «гостиничных» позиций вроде салата «Цезарь» с цыпленком (650 руб.), бургера с картошкой и салатом коул слоу (850 руб.) и спагетти карбонара (750 руб.) в меню a la carte. Несмотря на всю специфику отельного food & beverage, меню Chekhoff оказалось весьма интересным по содержанию, довольно изощренным по подаче и по «хилтонским» меркам совсем недорогим. Разумеется, акцент в нем сделан на русские хиты, эта тема проходит сквозной нитью через всю карту, но очень умеренно и элегантно. Олюторская сельдь с картофелем «Пушкин» (550 руб.), форшмак с щучьей икрой и крекерами из бородинского хлеба (450 руб.), грузди со сметаной и душистым маслом (450 руб.) — это на закуску, читай — «под водку». В ту же компанию просится сугудай из муксуна с икрой нерки и кремом из анчоусов (600 руб.) и грибной сбор с сыром грюйер (600 руб.). Есть также в меню вкуснейший оливье с крабом, говяжьим языком, свежим огурцом, эдамаме и кремом из зеленого горошка и мяты (850 руб.), борщ по-старорусски со смальцем из кабана (500 руб.), драники с артишоками, копченой домашней сметаной и щучьей икрой (650 руб.) и крабовые котлетки со сливочным биском, картофелем, чипсами из маслин и ворохом зеленого шпината (750 руб.), а на десерт — наполеон (450 руб.) и восхитительный медовик с соленой карамелью (450 руб.). Так что теперь, если возникнет необходимость повести на ужин иностранных партнеров в статусное место в центре города с современной русской кухней, в оригинальном исполнении и по адекватным ценам, можно смело выбирать Chekhoff. Но этим меню нового ресторана отнюдь не исчерпывается. Как и полагается в отеле, оно интернационально и, как это всегда бывает у Заварзина, с его ярко выраженным авторским почерком. Тартар из оленины с обжаренными белыми грибами и муссом из пармезана (700 руб.) он дополняет подвяленными помидорами с чесноком и тимьяном и проростками подсолнуха, паштет из куриной печени с фуа-гра расцвечивает жареным розмарином (550 руб.), каре ягненка подает с баклажанами, печенными в аджике, кускусом и томатным соусом (1150 руб.). Французская классика в Chekhoff звучит ярко и свежо. Это филе миньон с фуа-гра на картофельном пюре с куминовой морковью, молодым горошком и мясным соусом с инжиром (1300 руб.), жареная треска с картофельным кремом, спаржей, яйцом пашот и соусом hollandaise (750 руб.) и шестичасовая утиная ножка конфи (1050 руб.) с восхитительной пряной сливой, томленной в порто, и жареными овощами «аль денте», от стеблей цицмати до «сувидной» моркови с тмином. А на десерт — «Анна Павлова» (450 руб.) в элегантном цилиндре из меренги со свежими ягодами, «взрывным» ржаным мороженым и соусом из черной смородины. Если Павел Заварзин и в этот раз возьмет на себя миссию предвестника гастрономических трендов, то, вполне возможно, ресторанная жизнь в московских отелях скоро оживет, и мы увидим еще много свежих и ярких проектов в гостиничном формате. Что-то мне подсказывает, что именно так и будет.

Chekhoff (4 / 5) Малая Дмитровка, 11

Wine Not?

Экстремальный лосось с бананом

Wine Not? Фото: пресс-служба ресторана

Очередной винный бар «на районе» под названием Wine Not? появился на Красной Пресне в новом жилом квартале RedSide. Основные посетители винного бара — жители микрорайона и ближайшие их соседи, и именно они принимали непосредственное участие в формировании и корректировке винной карты и меню заведения в первые месяцы его работы. Винная карта бара насчитывает 120 позиций (в ближайшей перспективе их должно стать 200) и стремится усидеть сразу на двух стульях, точнее, бочках — классической и авангардной, охватывая все стилистики и направления сразу. Меню Wine Not? поначалу было довольно простым, но гости взалкали изысков, возможно, под влиянием помпезного «мраморно-плюшевого» интерьера, и тогда кухню заведения возглавил действующий шеф клубов WOW и Gipsy Никита Кузьменко. На смену обычным брускеттам, паштетам, пастам и стейкам явились наисложнейшие многокомпонентные блюда вроде лосося на приторно-сладком сером банановом креме, с паровой брокколи, припорошенной пудрой из водорослей и соусом голландез с рыбным японским соусом (1100 руб.). От татаки из говядины с солеными каперсами, сладкой свекольной пудрой, соусом из черной смородины, ростками дайкона и муссом из твердого сыра начинает кружиться голова без всякого вина — настолько это многословная и разбалансированная по вкусу комбинация. То же можно сказать и о жестковатом филе утки, щедро сдобренном чесноком, на сладком морковном пюре с жареной полужидкой клубникой с миндалем, зеленым маслом на травах и ростками дайкона (1200 руб.), ни один из компонентов которой не связан с другим ничем, кроме творческого позыва шефа и исследовательского интереса гостей. Впрочем, именно этим и интересен опыт, сделавший реального гостя идеальным и полностью подчинившийся его запросам. Как говорится, если «индюшатина под свекольным одеялом» существует, значит, это кому-нибудь из RedSide нужно.